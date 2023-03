Treviso, 13enne lasciato solo in casa con i suoi animali: la madre non si trova, risulta essere irreperibile

Nella mattina di ieri martedì 28 marzo, il programma Mattino 5 News ha parlato di nuovo della triste vicenda di Andriy, il 13enne lasciato solo in casa a Treviso. La madre di origini Ucraine, al momento ancora non si trova e nemmeno il suo avvocato d’ufficio è riuscito a parlarle.

Questo episodio ha sconvolto migliaia di persone, tutti i vicini di casa, non avrebbero mai immaginato potesse accadere una cosa del genere, poiché pensavano fosse una famiglia per bene. Il padre si trova in Ucraina già da tempo per combattere.

Il piccolo Andriy ha 13 anni e la scorsa estate, l’ha passata completamente da solo, chiuso nella sua abitazione a Treviso. La madre andava da lui una volta al mese circa, poiché lavorava nella provincia di Verona.

A capire cosa stava accadendo in quella casa, è stata proprio una vicina. Lei credeva che non c’era nessuno, però all’improvviso ha iniziato a sentire delle voci, forse era il bambino che parlava al telefono.

L’unico contatto che il piccolo aveva con il mondo esterno, era con una persona che lavora ad un supermercato e ogni tanto gli portava la spesa. Per il resto era sempre chiuso, con i suoi animali.

La signora quando ha capito che era minorenne e che la situazione era più grave di quello che immaginava, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Questi ultimi entrati nella casa, hanno fatto la straziante scoperta.

Le condizioni del 13enne solo in casa e la madre che è irreperibile

I carabinieri una volta entrati in quell’abitazione hanno capito che le condizioni del 13enne erano davvero molto gravi. C’erano escrementi e sporcizia in giro per tutte le stanze.

La madre che hanno denunciato per il reato di abbandono di minore, al momento ancora non si trova. Risulta essere irreperibile. Pare che si fosse allontanata già diverse settimane prima che venisse trovato il figlio. Il suo legale d’ufficio Alessandra Della Libera, a Mattino Cinque News ha detto: