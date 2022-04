Dopo un’agonia durata 3 lunghi giorni, Donika Nikollbibaj è morta a 24 anni, per i traumi riportati dopo un grave incidente stradale. Era con la sorella maggiore e stava raggiungendo la famiglia per Pasqua. I medici dal suo arrivo in ospedale, hanno cercato di fare il possibile per aiutarla.

Tuttavia, i tentativi dei sanitari per la giovane studentessa sono risultati essere inutili. Ha perso la vita mentre era ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia è avvenuta intorno alle 6.30 di sabato 16 aprile. Precisamente lungo la Marca, la strada che collega Treviso all’aeroporto. Dovevano prendere un aereo per raggiungere i familiari per le feste.

Erano partite ormai da ore, ma è proprio all’improvviso che è avvenuto l’impensabile. Per cause ancora da chiarire, molto probabilmente per un malore, la 24enne alla guida ha invaso la corsia opposta con la sua Volkswagen Polo.

È proprio a quel punto che si sono scontrate frontalmente con un furgone Iveco, guidato da un uomo di 35 anni. L’auto è finita fuori strada e le due sorelle sono rimaste incastrate tra le lamiere.

L’impatto purtroppo è stato molto violento e Donika è quella che ha riportato conseguenze più gravi. I medici intervenuti, infatti, l’hanno intubata sul luogo in cui è avvenuto l’incidente e poi l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale.

Il tragico decesso di Donika Nikollbibaj in rianimazione

La sorella di 25 anni, ha riportato delle ferite meno gravi. Infatti dopo le cure, è potuta tornare a casa. Gli agenti di polizia intervenuti, ora sono a lavoro per capire la dinamica dell’accaduto, ma da una prima ricostruzione il tutto sembra essere avvenuto a causa di un malore della 24enne.

L’uomo alla guida del furgone, ha detto che ha invaso la sua corsia e non è riuscito a fare nulla per evitarle.

Donika era originaria del Kosovo, ma con la famiglia si era trasferita in Italia ormai da 5 anni. La ragazza per pagarsi gli studi all’università di Verona, era riuscita a trovare un lavoro part time al Mediaworld di Trento.