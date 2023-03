Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro in cui Barbara Brotto e la sua amica Eralda Spahllari hanno perso la vita. In queste ultime ore dal profilo Tik Tok della 17enne è venuto fuori un video, che parla proprio della guida spericolata del fidanzato.

Per le famiglia, come per la comunità, questo è un momento di grande strazio e tristezza. Una serata tra amici si è trasformata in qualcosa di terribile, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Barbara ed Eralda facevano parte della stessa comitiva. Nella serata di sabato 4 marzo, erano usciti tutti insieme, 8 ragazzi, tutti di circa 20 anni. Avevano passato la serata tra i locali nel comune di Motte di Livenza, in provincia di Treviso.

Le due ragazze erano a bordo della BMW, guidata dal 19enne fidanzato di Barbara. All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il giovane ha perso il controllo del veicolo.

Per questo in via Sant’Antonio, dopo esser uscito fuori strada, ha finito la sua corsa contro un albero. Lo scontro è apparso subito grave e i sanitari intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due ragazze. Gli altri due ragazzi, invece, sono in gravi condizioni.

La dinamica del sinistro e il video pubblicato da Barbara Brotto sui social

Gli inquirenti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. L’ipotesi è proprio quella di sorpasso azzardato della macchina che avevano davanti, nella quale c’erano altri 4 amici. Forse per giocare e a causa dell’alta velocità, è avvenuto l’impatto.

Barbara Brotti aveva 17 anni ed era la fidanzata del 19enne alla guida. Sul suo profilo Tik Tok raccontava la sua vita. Parlava di ciò che ha fatto sua madre nel crescerla da sola e anche della guida spericolata del suo ragazzo.

In un video infatti, è proprio lei che dice: “Il mio ragazzo è spericolato alla guida, non salirò più.” Insieme a lei anche Eralda Spahllari è deceduta sul colpo. Quest’ultima aveva 19 anni e viveva nella provincia di Treviso, anche se aveva origini greche.

Gli agenti hanno interrogato i ragazzi alla guida della Polo che li precedeva e stanno cercando di capire come sia avvenuto il sinistro. La cosa certa è che il 19enne alla guida della BMW 420, non poteva guidare quella macchina, vista l’elevata potenza.