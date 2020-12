Mamma Marina Lorenzon, morta al nono mese di gravidanza, riposerà insieme al suo bimbo. La prima a chiedere questo, è stata proprio la sorella e alla fine, il suo appello ha portato ai risultati sperati. A breve verrà fissata la data del funerale della giovane donna e del suo piccolo.

CREDIT: FACEBOOK

Il dramma di questa mamma è avvenuto nel pomeriggio di martedì 15 dicembre. Era uscita dalla sua abitazione a San Biagio di Callalta, per andare al corso preparto, nel Consultorio di Treviso.

All’improvviso, proprio mentre stava seguendo il corso, ha accusato un una forte fitta alla pancia. I presenti hanno lanciato presto l’allarme al 118 e i sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I medici intervenuti si sono presto resi conto che le condizioni di Marina Lorenzon, erano molto gravi. Infatti hanno avviato tempestivamente tutte le manovre di rianimazione, che sono proseguite anche in ambulanza e al pronto soccorso.

CREDIT: FACEBOOK

Al suo arrivo in ospedale, visto che il suo cuore non ha mai ripreso a battere, hanno deciso di sottoporla ad un cesareo, per provare a salvare il suo bimbo. Però, quando il piccolo Kaylen è venuto al mondo, non respirava. I medici intorno alle 18:00, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della giovane mamma e del figlio.

Dall’autopsia, è emerso che Marina è deceduta a causa della rottura di un aneurisma congenito. Una condizione molto rara, che se non presa in tempo può portare a conseguenze fatali, come in questo caso.

Morte Marina Lorenzon: il racconto del compagno

CREDIT: LANDSCAPES TOUR

Tutta la famiglia è sconvolta per questa tragica ed improvvisa perdita. La donna viveva a Londra, ma era tornata in Italia, proprio per stare vicino ai suoi cari e per la nascita del suo bimbo. Il compagno, in un’intervista con il quotidiano locale, ha dichiarato:

Non ci credo, aspetto che si risvegli. Io e Marina vivevamo in simbiosi, non so darmi pace.

La comunità ora si è stretta vicino al dolore dei genitori e a tutti i parenti della giovane mamma, che al momento sono distrutti dall’accaduto. Per loro questo doveva essere un momento felice, che invece si è trasformato in un dramma.