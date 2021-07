Aveva solamente 2 mesi la neonata morta in un’abitazione a Treviso, nel tardo pomeriggio di sabato 17 luglio. I medici intervenuti hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma anche la disperata corsa in ospedale per la piccola si è rivelata del tutto inutile. I numerosi tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Un decesso tragico ed improvviso, che ha scosso la famiglia di origine marocchina. I due genitori aveva lasciato le 2 gemelline a dormire.

Il tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti, sabato 17 luglio intorno alle 19.30, proprio mentre la mamma era impegnata a cucinare.

La donna ha lasciato le piccole a dormire nel loro box. Quando è andata a controllare, si è resa conto che la sua bimba non respirava più.

Spaventata da ciò che stava accadendo, ha iniziato ad urlare ed insieme al marito, ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Sul posto è arrivata d’urgenza un’ambulanza. Gli operatori sanitari hanno cercato di salvarla con le manovre di rianimazione.

Quei minuti lunghi ed interminabili sembravano non passare mai. I dottori, disperati, hanno deciso di trasportarla all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, per provare a salvarle la vita. Tuttavia, intorno alle 22:00 non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. La morte sembra essere avvenuta per un rigurgito.

Lo strazio del papà della neonata di 2 mesi

I genitori ora sono disperati. Non avrebbero mai immaginato di poter vivere una tragedia simile. Il papà, infatti, in un’intervista con il quotidiano La Tribuna di Treviso ha raccontato il dramma. L’uomo ha detto:

Non sono nemmeno in grado di ricordare a che ora è avvenuto, siamo sotto shock. Per sapere la causa del suo decesso dobbiamo aspettare 2 o 3 giorni. Quello che stiamo provando è un dolore che non si può spiegare.