Treviso, Nicole Volpato ha perso la vita: aveva 12 anni Treviso, ha perso la vita Nicole Volpato, a causa di una leucemia fulminante: aveva solamente 12 anni

Una vera e propria tragedia ha colpito una famiglia, nel giro di pochi giorni. Una bimba di dodici anni, chiamata Nicole Volpato, ha perso la vita dopo cinque giorni di agonia. Tutto era iniziato con un semplice malessere ed una febbre che non passava nonostante gli antibiotici. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

Una comunità ed una famiglia distrutta, per questa tragica ed improvvisa perdita. Nessuno ancora oggi, riesce a capire come sia potuto accadere.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto lo scorso venerdì 29 maggio, a Monastier, un piccolo comune in provincia di Treviso.

Secondo le informazioni emerse, la bimba dopo l’estrazione di un dente ha iniziato ad accusare un malessere ed aveva la febbre, che non riusciva a passare ormai da circa 10 giorni.

Le sue condizioni non sono mai migliorate, anzi sono peggiorate drasticamente e per questo i genitori hanno deciso di portarla subito in ospedale, dove è stata ricoverata e poco dopo trasferita a quello di Padova, dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita.

Purtroppo, tutti i loro tentativi sono risultati vani, poiché il cuore della piccola ha cessato di battere per sempre nel pomeriggio di venerdì, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti i suoi familiari.

Nicole è morta a causa di una leucemia che non le ha lasciato scampo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che potesse accadere una cosa del genere.

La comunità e tutti i suoi compagni di classe, sono sconvolti da questo tragico lutto. In molti ora stanno facendo il possibile per stare vicino alla mamma Carmen Marchese, al papà Walter Volpato ed alla sorellina più piccola di due anni Alessia, che sono distrutti da questa perdita inaspettata e straziante.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.