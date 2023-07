Il mondo del calcio europeo e soprattutto quello inglese hanno da poco appreso la triste notizia della scomparsa di un vero campione. Trevor Francis, attaccante da oltre 200 gol in carriera e vincitore di due Champions League, si è spento improvvisamente all’età di 69 anni. Negli anni ’80 giocò nella Sampdoria di Vialli e Mancini.

Una vera e propria bandiera del calcio inglese, capace di lasciare un ottimo ricordo in qualsiasi club per cui ha giocato nell’arco della sua lunga e fortunata carriera.

Si è spento ieri, all’età di 69 anni, Trevor Francis. L’ex campione è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo, mentre si trovava nella sua casa di Marbella, in Spagna.

Nato a Plymouth nel 1954, cresce calcisticamente nel Birmingham dove esordisce nel 1969 e nel quale resta fino al 1979, collezionando 279 presenze ufficiali e siglando ben 118 reti.

Nell’estate del 1979 viene acquistato dal Nottingham Forest per la cifra di 1 milione di sterline. È stato il primo calciatore in terra britannica ad essere pagato una cifra così alta.

Con il Forest gioca per due stagioni, vincendo in entrambi i casi la Champions League. Un risultato ovviamente storico per il club.

Nel primo anno, nella finale di Coppa dei Campioni contro gli svedesi del Malmoe, Francis segna la rete decisiva. Il secondo anno, per via di un infortunio, è costretto a guardare i suoi compagni vincere dalla tribuna.

Trevor Francis e l’esperienza in Italia

Nel 1981 viene ceduto al Manchester City e anche lì si mette in mostra per le sue doti da goleador, segnando 12 gol in 26 presenze. L’ottima stagione gli permette di essere convocato dalla nazionale inglese per il campionato del mondo di Spagna 1982. Competizione in cui allo stesso modo è protagonista di alcune ottime prestazioni.

Al termine della competizione lascia l’Inghilterra per approdare in Italia, alla Sampdoria per l’esattezza.

Con i blucerchiati ha giocato per 4 stagioni, fino al 1986, vincendo da protagonista la Coppa Italia del 1984-1985, nella quale risulta come capocannoniere grazie alle sue 9 reti. In quegli anni nella squadra genovese iniziava a formarsi la coppia dei gemelli del gol, Gianluca Vialli e Roberto Mancini.

Nel 1987 passa all’Atalanta, per poi tornare in patria l’anno successivo e chiudere la carriera allo Sheffield Wednesday.