Ange Wakeling è una donna, oggi mamma, diventata famosa sui social, Instagram e TikTok, dopo che ha raccontato la sua storia. A soli 38 anni ha scoperto di essere in dolce attesa, dentro di lei battevano 3 cuoricini.

Per tanto tempo aveva desiderato la maternità e, quando ha visto quelle due lineette sul test, non riusciva a credere ai suoi occhi. Il suo cuore si è riempito di gioia.

Così, ha preso subito appuntamento da un ginecologo per la prima ecografia. Di certo non si aspettava di ricevere un consiglio tanto crudele. Dopo la visita, il medico le ha consigliato di pensare ad una gravidanza selettiva. Ovvero decidere di portare avanti la gravidanza di solo due gemelli, rinunciando al terzo.

Il motivo? Il suo peso non le avrebbe permesso di portare a termine la gravidanza e poteva portare a varie complicazioni: preeclampsia, diabete e ipertensione.

Quando ha scoperto di essere incinta, Ange Wakeling pesava 140 kg.

Chris, mio marito, e io abbiamo subito detto di no, il dottore ha insistito, ma io non ho cambiato idea. Non ero disposta a sopprimere nessuno dei miei figli. Ad ogni ecografia successiva, i dottori hanno detto che stavano crescendo bene, il che è stato sorprendente.