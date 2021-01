Trovata bomba nel cantiere, sgomberati 4.670 residenti

Sono partite nel corso della mattinata di oggi, domenica 17 gennaio 2021, le operazioni per la rimozione e il successivo disinnesco di una bomba d’aereo americana a Bolzano, in Trentino Alto Adige. L’ordigno bellico, rinvenuto nel cantiere dell’ex parco della stazione, risale alla Seconda Guerra Mondiale.

Bomba a Bolzano: 4.670 persone uscite dalle loro case

La rimozione ha imposto lo sgombero di un’area fino a 468 m dal luogo del ritrovamento, con il conseguente trasferimento momentaneo di oltre 4.500 residenti, che sono stati allontanati dalle rispettive abitazioni. A scopo precauzionale 4.670 persone sono uscite dalle loro case, visti gli ingenti danni che la missione avrebbe potuto provocare qualora fosse fallita.

Bloccato il passaggio dei treni

Le manovre per il disinnesco della bomba da quasi 230 kg sono state commissionate a tecnici specializzati. Si tratta degli uomini del genio militare, per la precisione i guastatori della Brigata Julia. Della comunicazione del pericolo se ne è occupata la Protezione Civile.

Il Comune ha messo a disposizione, per gli evacuati dai relativi complessi immobiliari, il Palasport di via Resa. Presso la struttura hanno avuto modo di trovare rifugio, in attesa della conclusione dei lavori, previsto verso le ore 11 della mattina. Qualche disagio lo si è avvertito pure per quanto concerne la viabilità. Difatti, a seguito della bonifica del luogo le autorità territoriali hanno disposto il blocco della circolazione dei mezzi ferroviari e la chiusura al pubblico della stazione.

Nessuna zona gialla

Comunque, alla luce dello stato di conservazione in cui si è recuperato l’ordigno, le istituzioni non hanno ritenuto necessario stabilire un’eventuale zona gialla. Pertanto, all’esterno della zona rossa non vi sono state restrizioni di sorta.

Una app specifica il raggio d’azione della bomba

In occasione della bonifica della zona l’amministrazione comunale di Bolzano ha peraltro fornito ai cittadini una app specifica, sviluppata dal Servizio Sistema Informativo Territoriale, per sapere se la propria casa sia o meno compresa nel raggio d’azione dei lavori.