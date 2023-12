Aveva solamente 28 anni Ilaria Conti Gallenti: il marito l'ha trovata senza vita nel letto della casa a New York

Si chiamava Ilaria Conti Gallenti e purtroppo è stata trovata senza vita dal marito nel letto che condividevano. L’uomo si è presto reso conto che non respirava più, infatti quando i sanitari sono intervenuti nella loro abitazione, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Gli amici al momento stanno facendo il possibile per aiutare la famiglia a riportare la salma in Italia, visto che il dramma si è consumato nella città di New York, dove lei viveva con il neo sposo.

Ilaria fino a quel giorno non ha mai avuto gravi problemi di salute, anzi sembrava essere in buone condizioni. Amava viaggiare, fare nuove esperienze e da quello che dicono tutti, era piena di vita.

La mattina di venerdì 15 dicembre, il marito si è reso conto che in lei c’era qualcosa di strano, ha provato a svegliarla, ma Ilaria non rispondeva. Quando i medici sono arrivati nella casa, hanno cercato di rianimarla, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

Il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo ed è proprio da questo esame, che è emerso che la ragazza è deceduta per cause naturali. Molto probabilmente un infarto che non le ha lasciato scampo.

I familiari ora chiedono solo di poter riavere a casa la salma, ma le pratiche burocratiche e la spesa da affrontare è davvero elevata. Così i suoi amici, hanno deciso di avviare una raccolta fondi. Il fratello Gianluca, intervistato da Il Resto del Carlino, ha spiegato il dramma che stanno vivendo ora.

Il racconto del fratello di Ilaria Conti Gallenti

Ora a New York c’è una sua amica, che sta cercando di districarsi tra la burocrazia necessaria. Si era sposata soltanto la scorsa estate, non si è nemmeno potuta godere il suo sogno, che aveva così faticosamente raggiunto… Ci hanno detto che è deceduta per cause naturali, un infarto… e aveva solo 28 anni. Non ci riusciamo a dare pace. Per noi è un momento molto doloroso, ma speriamo di poter avere il corpo qui entro la settimana prossima.