Una svolta davvero importante è quella che potrebbe arrivare in queste ultime ore sulla vicenda di Gessica Lattuca. La 27enne che risultava essere scomparsa dal 12 agosto 2018 e che per ora, l’unico che risultava essere indagato, è proprio il fratello, trovato poi senza vita.

Su questo caso sono ancora tanti i misteri che lo circondano. La donna, che aveva 4 figli, risulta essere scomparsa da 6 lunghi anni e nessuno fino ad oggi ha avuto sue notizie. Tuttavia, questa al momento risulta essere solo un’ipotesi. Saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle conferme.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, alcuni operai che stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione in uno stabile abbandonato, in via Luigi La Porta, a Favara, nella provincia di Agrigento. Queste persone durante i lavori, avrebbero trovato queste ossa, che hanno subito pensato fossero umane. Per questo hanno allertato tempestivamente le forze dell’ordine.

Gli agenti sono presto arrivati sul posto e come da prassi, hanno posto sotto sequestro l’appartamento ed hanno anche avviato le indagini del caso. La cosa che ha fatto pensare subito a Gessica Lattuca è proprio che vicino a quello stabile, abitava proprio suo fratello Vincenzo.

Le indagini per la scomparsa di Gessica Lattuca e le indagini sui resto rinvenuti

CREDIT: RAI

L’uomo lo scorso anno venne indagato per il reato di delitto volontario ed occultamento del corpo della sorella, in concorso con ignoti. Gli agenti in un primo momento avevano concentrato le indagini sul compagno della donna, ma poi hanno capito che lui non aveva responsabilità in questa scomparsa.

Per questo si sono concentrati sul fratello Vincenzo, che solo poco tempo dopo l’iscrizione nel registro degli indagati, è stato trovato senza vita. L’ipotesi investigativa appunto, è che tra i due sarebbe scaturita una lite, per lo stato di ubriachezza della ragazza, che poi si è conclusa con il delitto.

Tuttavia, per avere delle conferme su quanto successo alla 27enne, bisognerà solo attendere i risultati del test del DNA. Da qui la famiglia potrà finalmente avere delle risposte su cosa è successo.