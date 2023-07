Ritrovato il corpo della bambina di 2 anni scomparso dopo l'esondazione del fiume Delaware: il fratellino minore ancora non si trova

Si chiamava Mattie Sheils la bambina di 2 anni, che purtroppo dopo 8 giorni è stata ritrovata ormai senza vita, dopo che l’alluvione l’ha trascinata via con la madre ed il fratellino piccolo. A dare l’annuncio ci hanno pensato gli stessi agenti che hanno fatto le ricerche del caso.

In questi giorni sono davvero tante le persone che stanno mostrando affetto e vicinanza alla famiglia, con la speranza di poter essere di aiuto, viste le gravi perdite che hanno subito.

I fatti sono iniziati nel pomeriggio dello scorso 15 luglio. Precisamente nella contea di Bucks, che si trova in Pennsylvania. La famiglia in quell’occasione era in macchina e con loro c’erano il padre, la nonna, la mamma, il fratello maggior e quello minore.

Non è ancora chiaro dove erano diretti. Quando all’improvviso, a causa della pioggia fitta che stava tormentando la zona, il fiume Delaware è esondato e le strade erano colme di acqua.

La macchina con a bordo la famiglia è uscita fuori strada purtroppo. Il papà, la nonna ed il fratello maggiore della coppia sono riusciti a salvarsi.

Questo però non è stato possibile per la mamma e la piccola Mattie. Il corpo della bimba lo hanno ritrovato lo scorso sabato 22 luglio, 8 giorni dopo la sua scomparsa. Purtroppo di quello del piccolo Conrad di 9 mesi, ancora non ci sono tracce.

Il messaggio della polizia per il decesso della bambina di 2 anni

Dopo la notizia di ieri, sappiamo che tanti sono ancora scossi per la perdita, ma siamo grati che le preghiere siano state esaudite e che siamo riusciti a riportare Mattie a casa. Questo ha solo rafforzato la nostra determinazione di riunire Conrad alla sua famiglia ed a sua sorella. La famiglia Sheils desidera esprimere la sua gratitudine per il sostegno e la preoccupazione dimostrati da parte della comunità e di tutto il paese.