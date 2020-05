Trovato il corpo di Claudia Meini, era scomparsa da casa diverse settimane fa Scomparsa Claudia Meini, trovato il corpo ormai senza vita

Le speranze per la famiglia di Claudia Meini di poterla riabbracciare, ormai si sono infrante. E’ stato trovato il suo corpo senza vita nel fiume Arno. Gli inquirenti ancora stanno indagando su questa misteriosa scomparsa e vogliono capire come sia avvenuto il suo decesso.

Una notizia terribile, che ha sconvolto non solo i suoi familiari, ma anche tutte le persone che conoscevano la ragazza. Le ricerche sono partite immediatamente, ma nonostante il lavoro delle forze dell’ordine, non sono riusciti a salvarla.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, Claudia Meini è scomparsa dalla cascina dei genitori, dove era ospite, nella zona di Pisa, la sera del 23 marzo.

Era spaventata da quello che stava accadendo in Italia ed infatti è uscita dalla sua abitazione in pigiama e con le pantofole. La madre ed il padre hanno lanciato subito l’allarme.

Infatti, gli agenti delle forze dell’ordine, hanno avviato le ricerche immediatamente, concentrate lungo il fiume Arno. Lo scorso 25 aprile, è stato trovato il corpo di una donna, proprio nelle acque.

Era impossibile capire se fosse la giovane e per questo, è stato necessario avere la conferma con l’esame del DNA. I risultati sono arrivati pochi giorni fa ed i dubbi degli inquirenti, si sono trasformati in realtà. Quella era proprio Claudia Meini.

Le indagini delle forze dell’ordine, ancora non si sono concluse, poiché ora devono capire come sia avvenuto il suo decesso. Il compagno Andrea Marcacci, in queste settimane, ha pubblicato diversi appelli su Facebook, per chiedere aiuto a tutti. In uno di questi ha scritto:

“Dovevamo andare a vivere insieme. Sono disperato e non cerco persone che mi consolino, ma se qualcuno l’ha vista chiamate le forze dell’ordine, che è più importante.”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda e su tutte le novità delle indagini.