Una famiglia ed un’intera comunità sono in lutto per la tragica ed improvvisa scomparsa di Craig Clouatre. Questo giovane papà purtroppo è scomparso durante un’escursione e dopo ore di ricerche, le forze dell’ordine hanno ritrovato il suo corpo ormai senza vita.

Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che il suo decesso sia avvenuto dopo l’attacco di un orso. Le ferite riportate per lui sono risultate essere fatali.

I fatti sono iniziati lo scorso venerdì 1 aprile, durante una giornata come le altre. L’uomo si era organizzato con un suo amico per fare una passeggiata nella foresta nazionale di Gallatin. Lo facevano spesso e non era mai accaduto nulla.

Tuttavia, i due signori ad un certo punto hanno deciso di separarsi. Si sarebbero dovuti rincontrare in un punto preciso pochi minuti dopo. Però di Craig nessuno ha avuto più notizie.

Il suo amico è stato il primo a lanciare l’allarme, non sapendo più dove cercarlo. Di conseguenza, le ricerche sono partite tempestivamente. Sul posto oltre a diversi agenti, hanno chiesto anche l’intervento dell’elicottero per perlustrare la zona dall’alto.

Alla fine, dopo ore di ricerche è venuta fuori la drammatica notizia. Le forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo dell’uomo, ormai senza vita. Per lui non c’è stato più nulla da fare, poiché non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Il messaggio dello sceriffo sulla morte di Craig Clouatre

Il giovane papà di appena 40 anni, ha lasciato la moglie e i suoi 4 figli. La stessa famiglia esattamente 2 anni fa, ha vissuto un’altra esperienza drammatica. In un incendio hanno perso la casa e tutti i loro effetti personali. Lo sceriffo Brad Bichler che ha coordinato le ricerche, per informare tutti sui social ha scritto:

È con il cuore molto pesante che sto scrivendo questo aggiornamento. Dopo un’ampia ricerca questa mattina abbiamo individuato Craig. Sembra che abbia avuto un incontro con un orso e purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere.

