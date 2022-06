Trovato morto il ragazzo scomparso domenica: Michael Hafner aveva 19 anni

Michael Hafner aveva soltanto 19 anni. I soccorritori lo stavano cercando da domenica, si trovava in gita al lago con un suo amico

Era scomparso la scorsa domenica, mentre si trovava con un suo amico. Michael Hafner è stato trovato morto nel lago di Monticolo, nei pressi di Bolzano. Aveva soltanto 19 anni.

Il giovane era entrato in acqua con una tavola da sup e non era più riemerso, a causa di quello che si pensa un possibile malore. È stata denunciata subito la sua scomparsa e negli ultimi giorni i soccorritori lo hanno cercato nel lago. Poche ore fa, è stata diffusa la triste notizia.

Un corpo senza vita è stato rinvenuto dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Il riconoscimento ufficiale della famiglia non è ancora avvenuto, ma sembrerebbe non ci siano dubbi che si tratti proprio di Michael Hafner.

Si era recato al lago per una gita con un amico. Quest’ultimo si era addormentato e, al suo risveglio, si era reso conto che il ragazzo era scomparso. L’ultima volta che i testimoni lo avevano visto, era entrato in acqua con una tavola stand-up-paddle.

Subito i soccorritori si sono messi al lavoro per ritrovare il ragazzo di 19 anni. Per giorni hanno lavorato, tappezzando ogni punto. Anche con l’aiuto di droni e di elicotteri. Una vicenda che purtroppo si è conclusa in tragedia.

L’amico di Michael Hafner è sotto choc

L’amico che era con lui al lago e che ha denunciato la sua scomparsa, è in stato di choc dopo il ritrovamento del suo cadavere.

Doveva essere una gita di relax, insieme. Invece si è trasformata in una giornata che nessuno dimenticherà mai. Michael Hafner aveva soltanto 19 anni. Bisognerà ora attendere la conferma delle cause del decesso e il riconoscimento dei familiari. Si pensa che sia sprofondato nell’acqua dopo un probabile malore. Nessuno si è reso conto di quanto accaduto e nessuno per tre giorni è riuscito a trovarlo. Il corpo è stato ripescato il 29 giugno. Il 19enne era originario di Andriano.