Non si alzava dal letto, così la madre si è recata nella sua stanza per controllare. Antonio Rizzo è deceduto a soli 23 anni

Antonio Rizzo, un giovane calciatore di soli 23 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto dalla madre. La triste vicenda è accaduta nel comune di Supersano, in provincia di Lecce.

Vedendo che non si alzava, la donna si è recata nella sua stanza per controllare ed è stato allora che ha fatto la spiacevole scoperta. Antonio Rizzo non rispondeva agli stimoli. Gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati nell’abitazione ed hanno cercato invano di rianimarlo. Purtroppo per il giovane calciatore era ormai troppo tardi.

Poco dopo, anche gli agenti dei Carabinieri hanno raggiunto il posto. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al 23enne, il suo corpo senza vita è stato portato all’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce ed è stata disposta l’autopsia. L’esame sarà necessario per capire la reale causa del decesso.

I post di addio per Antonio Rizzo

La notizia dell’improvvisa scomparsa di Antonio Rizzo ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Numerosi i messaggi pubblicati sui social nelle ultime ore da coloro che lo conoscevano e che hanno voluto mandare il proprio cordoglio alla famiglia e salutare il giovane per l’ultima volta.

Anche la squadra di calcio ASD Ruffano ha pubblicato un triste post su Facebook:

La famiglia Ruffano Calcio si stringe al dolore che ha colpito la famiglia del nostro ex calciatore, nonché amico e tifoso granata, per la prematura scomparsa. Antonio Rizzo il tuo spirito ed entusiasmo differente continueranno a sostenerci e a rallegrare le nostre giornate. Fai buon viaggio…

Il 23enne ha militato in diverse squadre di calcio e lavorava come operaio in un’azienda di Casarano. Era un ragazzo attivo e sportivo.

Anche l’Ugento Calcio lo ha salutato così: