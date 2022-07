Maria, nonna della piccola Diana e madre di Alessia Pifferi, non è riuscita a non mostrare la sua disperazione durante il funerale

Non è riuscita trattenere il suo dolore, nonna Maria si è mostrata disperata durante l’ultimo saluto alla nipotina Diana. All’uscita della piccola bara bianca dalla chiesa, si è gettata disperata sul feretro ed è come se avesse voluto scusarsi con la piccola, perché come ha già detto nei scorsi giorni, era all’oscuro di tutto, altrimenti sarebbe corsa da lei.

“Diana non ti abbiamo abbandonato, mai. Siamo sempre stati vicino. È tua madre che è una pazza, è una pazza. No Diana, no”, queste le parole che Maria ha pronunciato, prima che un uomo, probabilmente il suo compagno, arrivasse a tirarla via e a stringerla forte a se. La nonna ha poi preso la foto di Diana e l’ha alzata verso il cielo: “Ciao Diana”, Tutti i presenti hanno applaudito e si sono uniti a quell’ultimo saluto. Il video:

Più di 150 persone si sono recate nel primo pomeriggio, alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, per salutare la bimba morta di stenti.

Tutti con le lacrime agli occhi, i palloncini che volavano nel cielo e un commovente striscione in onore della piccola: “Che Diana abbia nel Signore la pienezza che non ha avuto in vita”. Anche il Primo Cittadino era presente, il comune di Milano si è offerto di sostenere le spese per il funerale e per la sepoltura.

Le parole dell’arcivescovo durante il funerale di Diana