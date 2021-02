“Tumore al rene: Patrizia Pellegrino operata d’urgenza”

La notizia è stata riportata sul settimanale Diva e Donna, ma non ancora confermata da Patrizia Pellegrino. Sembrerebbe che l’attrice sia stata ricoverata ed operata d’urgenza, per via di un tumore ad un rene.

Il numero della rivista, afferma che la Pellegrino avrebbe scoperto la spiacevole notizia soltanto recentemente e dopo aver compreso che la sua vita era in pericolo, avrebbe deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico. Un intervento che si è concluso al meglio, tanto che l’attrice sarebbe già tornata a casa, insieme al compagno e ai suoi figli.

Nell’ultimo periodo della sua vita, Patrizia Pellegrino si è allontanata dal mondo televisivo, dedicandosi al teatro. Non sono mancate però le sue comparse come invitata nei salotti dei programmi tv.

Da sempre, l’attrice ha sostenuto diverse campagne per la sensibilizzazione verso il cancro.

Dopo che la notizia del suo tumore è trapelata ed è stata riportata da diverse testate giornalistiche, Patrizia non ha ancora deciso di rompere il silenzio e di confermare o smentire quanto riportato.

Continua ad essere attiva sui social e a pubblicare le sue bellissime foto, nelle quali appare sempre sorridente. Un segno che oggi sta bene e che tutto è andato bene. Nessuna parola però su ciò che avrebbe affrontato e sul tumore rimosso con l’intervento.

In fan sono preoccupati e in attesa che l’attrice racconti cosa sia realmente accaduto e li rassicuri sulle sue condizioni di salute.

Chi è Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino è una nota attrice, showgirl e conduttrice italiana. La sua carriera al cinema inizia del 1981 con il film Onore e guapparia. Negli anni successivi, appare anche in tv come valletta, come protagonista di alcuni film e fiction e come conduttrice.

Attualmente dedica la sua vita alla recitazione teatrale e alla produzione cinematografica.

Patrizia Pellegrino è madre di tre figli. Tommaso e Arianna, nati dalla relazione con il suo ex marito e Gregory, adottato in Russia.