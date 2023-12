Un altro dramma che arriva da Lodi. Una giovane mamma è stata trovata senza vita nel letto della sua abitazione da una sua amica. Latifa Gabsi aveva solo 45 anni e in molti conoscevano il suo nome.

Era diventata un figura celebre nel 2017, quando Latifa Gabsi si era battuta per il caso mense, accanto alle famiglie extracomunitarie. La giunta comunale aveva chiesto alle famiglie straniere dei documenti aggiuntivi per poter avere accesso alle tariffe agevolate della mensa e a quelle dello scuolabus. Si trattava di una certificazione rilasciata dal proprio paese d’origine riguardante il patrimonio dei beni immobili. La 45enne si è battuta accanto a tutte quelle famiglie che non sarebbero mai riuscite ad ottenere quel documento e, alla fine, il Comune è stato condannato per discriminazione.

Il caso si era diffuso tra tutti gli italiani e aveva suscitato un vero e proprio clamore mediatico. Il nome di Latifa Gabsi era diventato popolare.

Latifa Gabsi lascia una bimba di 9 anni

Oggi è arrivata una notizia tristissima proprio da Lodi. Una sua amica l’ha trovata riversa nel suo letto, ormai priva di vita. Non è chiaro cosa sia accaduto alla giovane mamma, si ipotizza un possibile malore. Sarà solo l’autopsia a rivelare l’esatta causa del decesso. Latifa lascia una bambina di soli 9 anni.

Sono tantissimi i messaggi pubblicati sul web nelle ultime ore. Amici, conoscenti e non solo, che hanno voluto ricordarla e salutarla per l’ultima volta.

Latifa Gabsi era una persona speciale. Riusciva sempre a sorprenderti per la semplicità e la profondità dei suoi ragionamenti. Per lei nulla era impossibile. Era pronta a abbracciare con passione e determinazione ogni battaglia sui diritti.

Sulla piattaforma GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per il funerale di questa madre. La salma dovrà essere portata in Tunisia, il suo paese d’origine e i soldi serviranno anche per aiutare la sua bambina di soli 9 anni, rimasta senza la mamma.