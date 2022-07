Il tabloid americano TMZ ha svelato quali sembrano essere state le cause che hanno portato al decesso di Tyler Sanders

Lo scorso 16 giugno il mondo della televisione statunitense è stato sconvolto dalla notizia della morte di Tyler Sanders. Il giovane attore, che aveva solo 18 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Los Angeles. Oggi, a quasi un mese dalla morte, il sito TMZ ha reso note quali potrebbero essere state le cause del decesso.

A fare in modo che si divulgasse la notizia della morte di Tyler Sanders, avvenuta lo scorso 16 giugno, era stato Pedro Tapia, uno dei portavoce del giovane attore. In una nota rilasciata al sito TMZ aveva detto:

Tyler Sanders verrà sempre ricordato come un bravo ragazzo che veniva da una famiglia perbene. Era un attore di talento con un futuro brillante. Chiediamo che la privacy dei suoi cari venga rispettata in questo momento.

Nella stessa nota, l’agente spiegava anche che sul corpo del 18enne non era stata trovata alcuna traccia di violenza. Scongiurato fin da subito, quindi, l’ipotesi di una morte avvenuta per omicidio.

Tuttavia, nella nota non erano state inserite dichiarazioni che potessero far intuire quali fossero state effettivamente le cause della morte.

Le indagini però sono andate avanti e oggi, a quasi un mese dalla morte, lo stesso sito TMZ ha cercato di fare chiarezza a riguardo.

Come è morto Tyler Sanders

Sono state le fonti vicine agli investigatori a far sapere a TMZ alcuni dettagli di enorme importanza.

A quanto pare, gli agenti entrati nell’appartamento di Tyler Sanders, oltre a trovare il suo cadavere senza vita, sembrerebbe che abbiano trovato una cannuccia di plastica e della polvere bianca sospetta che dovrebbe essere droga. Gli esami sveleranno anche di che tipo.

Inoltre, il tabloid americano ha spiegato che il papà dell’attore, durante l’elogio funebre, abbia rivolto parola ai presenti spiegando che la morte di suo figlio sia giunta molto probabilmente per overdose.

Sempre il papà ha rivelato che suo figlio stava attraversando un periodo molto difficile e che non riusciva più ad essere felice.

Dalle indagini è emerso anche che il giorno prima della morte, Tyler ha trascorso la serata insieme ad alcuni suoi amici. L’indomani, gli stessi amici, preoccupati dalle mancate risposte di Tyler alle telefonate, hanno avvertito le autorità che poi hanno lo hanno trovato morto in casa.