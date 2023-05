La storia arriva dal Texas, ma nelle ultime ore si è diffusa in tutto il mondo. Tyra, una ragazza di soli 17 anni, è acclamata come un’eroina, dopo che ha salvato un bambino.

Si trovava su un carro, durante la parata della sua scuola, il liceo di Rockwaa, quando ha sentito il grido disperato di una donna. Un bambino di due anni stava soffocando e la madre era disperata, non sapeva cosa fare.

Ed è così che Tyra, senza nemmeno riflettere, ha seguito il suo istinto. È scesa dal carro in movimento ed ha iniziato a seguire quel grido d’aiuto, fino a raggiungere la madre e il suo bambino.

Ha raccontato che il viso di quel minore era diventato “super viola“. Grazie alle sue conoscenze, ha subito messo in pratica la manovra di Heimlich.

L’ho preso in braccio, l’ho inclinato verso il basso e gli ho dato due o tre spinte all’indietro. Poi ha sputato tutto.

Nicole Hornback, la mamma del bimbo, aveva già provato a liberare le vie aeree del suo bambino, senza riuscirci. E così ha iniziato ad urlare, con la speranza che qualcuno potesse fare qualcosa. Poco dopo, un angelo di soli 17 anni è arrivato a salvare la persona più importante della sua vita.

Tyra è stata coraggiosa, ha salvato la vita del mio bambino e io non potrò mai ringraziarla abbastanza.

La ragazza conosceva la manovra grazie agli insegnamenti di sua madre. Il suo gesto ha fatto il giro del mondo e tutti la stanno applaudendo e la stanno elogiando come “un’eroina”. Se non fosse stato per il suo intervento, se non si fosse preoccupata di quella madre e avesse continuato a godersi la parata, probabilmente quel bambino non ce l’avrebbe fatta.

Tyra è diventata un esempio per tutti i giovani della sua età e per tutti i suoi compagni di liceo.