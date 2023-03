Un’altra triste vicenda si è consumata a Carlantino, un comune italiano in provincia di Foggia, in un’abitazione situata in via Cesare Battisti. Petronilla De Santis ha perso la vita a soli 45 anni, per mano del marito Antonio.

L’uomo si è accanito sulla moglie con diverse coltellate all’addome. Dopo aver spezzato per sempre la sua vita, si è gettato dal balcone, nel tentativo di farla finita. Non è riuscito nel suo intento ed è stato trasportato all’ospedale Policlinico Riuniti di Foggia. I medici hanno fatto sapere che le sue condizioni non sono gravi.

Non è ancora chiaro cosa sia davvero accaduto all’interno dell’abitazione, gli inquirenti hanno avviato le indagini e si sospetta che alla base del delitto, possano esserci i problemi psichici dell’uomo 54enne.

Quanto accaduto ha sconvolto la comunità. La famiglia era molto conosciuta nella zona, gestivano un bar. Sempre visti come persone per bene, nulla che avrebbe potuto far presagire un tale epilogo.

Petronilla De Santis e il marito Antonio erano sposati da anni e dalla loro relazione sono nati 4 figli, di età compresa tra i 12 e i 23 anni. Fortunatamente, al momento dei fatti, non erano in casa.

Antonio aveva lavorato come muratore ed agricoltore, ma per via di alcuni problemi di salute, si era ritrovato disoccupato. Si occupava della sua famiglia e di sua moglie. Nessuno riesce a capire cosa possa essere accaduto nella sua mente. Saranno solo le indagini a far luce sui fatti e a ricostruire i dettagli del delitto.

Il Sindaco di Carlantino è sotto choc, così come lo sono tutti gli abitanti. Ha definito quanto accaduto come un “fulmine a ciel sereno“. Le parole di Graziano Coscia: