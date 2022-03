Ucraina: nonna muore in Italia dopo essere fuggita con sua figlia e nipoti

L'associazione di volontari Arces racconta la triste storia di una nonna ucraina profuga deceduta dopo essere arrivata in Italia

A causa della guerra scoppiata in Ucraina, una nonna è fuggita dal Paese con sua figlia e i suoi nipotini. Tutti erano diretti in Italia dove sono stati accolti. Tuttavia, appena giunta nel nostro Paese la signora anziana ha avuto un malore ed è morta in ospedale. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Metropolitan Magazine (@metropolitanmagazineit)

Fugge dall’Ucraina a causa della guerra e una volta giunta in Italia muore. Questa è la storia di una nonna costretta a scappare dalla sua patria a causa dell’attuale situazione bellicca. Ad accogliere la donna insieme alla figlia e ai nipoti a Viadiana è stata l’associazione di volontariato Arces.

Quest’ultima che si occupa del trasferimento e dell’assistenza dei profughi, ha raccontato la triste storia. Queste le sue parole:

La cosa sconvolgente è che la nonna appena arrivata sul territorio viadanese è stata colta da malore.

Stando al racconto dell’associazione, la nonna appena giunta a Viadiana ha accusato un malore improvviso. Successivamente, prima è stata ricoverata presso l’ospedale Po di Casalmaggiore e dopo in quello di Brescia in cui ha subito un’operazione:

La cosa sconvolgente è che la nonna appena arrivata sul territorio viadanese è stata colta da malore.

L’associazione Arces racconta la triste storia della nonna fuggita dall’Ucraina

Tuttavia inutili sono stati i tentativi da parte dei medici di mantenerla in vita. La signora anziana è deceduta a seguito dell’intervento chirurgico. Queste sono state le dichiarazioni dell’Arces: