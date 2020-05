Udine, bimbo di 11 anni cade dal balcone: le sue condizioni non sono gravi Udine, bimbo di undici anni cade dal balcone: la sua situazione non è apparsa grave sin da subito

Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 maggio, intorno alle 15:00. Un bimbo di soli undici anni, è caduto dal balcone di casa sua, facendo un volo di circa sette metri. La sua situazione è apparsa stabile sin da subito.

Un evento che ha lasciato tutti a bocca aperta, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Infatti, il piccolo non sembra essere in pericolo di vita.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Sauris di Sopra, un comune in provincia di Udine.

Era una giornata come le altre per la famiglia che trascorreva il pomeriggio in casa. Tutto stava procedendo tranquillamente quando, all’improvviso, per cause da chiarire ancora dalle forze dell’ordine, il bimbo è caduto dal balcone al secondo piano dell’abitazione facendo un volo di circa sette metri.

È stato lanciato subito l’allarme al 118, che è arrivato sul posto tempestivamente con l’elisoccorso. I sanitari si sono messi subito a lavoro per capire la situazione.

Il piccolo è rimasto sempre cosciente e vigile e, infatti, la sua condizione non è apparsa affatto grave. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove i medici hanno capito che ha riportato diversi traumi.

Nonostante tutto, sembrerebbe che non sia in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il bimbo è caduto in piedi, in un cortile. Sarebbe potuto anche cadere in una strada vicina, ma questo avrebbe portato a gravi conseguenze.

Il lavoro delle forze dell’ordine non si è ancora concluso e, proprio in queste ore, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tutta la comunità, proprio come la famiglia, è rimasta a bocca aperta alla notizia dell’incidente. Stupore seguito quasi subito dal sollievo di aver saputo che il piccolo non è in pericolo di vita.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.