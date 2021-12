Lutto in provincia di Udine per la scomparsa di Cinzia Peres, moglie e mamma di 33 anni: aveva scoperto di avere un male incurabile

Lutto nel comune di Flaibano, in provincia di Udine. Cinzia Peres è morta all’età di 33 anni a causa di un male incurabile. La donna era molto conosciuta nella zona, una moglie e una mamma amorevole, consigliera comunale ed ex assessore al Bilancio.

Un male incurabile

Una malattia diagnosticata soltanto due settimane prima e che ha spezzato la sua vita all’improvviso. Cinzia Peres era stata ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo un aggravarsi delle sue condizioni.

La 33enne lascia nel dolore il marito Stefano Picco e le sue due figlie. Così come tutti i familiari, gli amici e coloro che l’hanno conosciuta ed amata.

Il Primo Cittadino del comune di Flaibano ha voluto spendere qualche parola a nome della comunità, per mostrare affetto e vicinanza alla famiglia di Cinzia. Queste le parole di Alessandro Pandolfo:

La comunità è sotto shock. Non ho neanche le parole, è successo tutto molto velocemente. Siamo tutti vicini al dolore della famiglia.

Il ricordo di Cinzia Peres

Tutti la ricordano per la sua personalità gentile ed altruista. Infatti, Cinzia Peres era una donatrice di sangue, che pensava al bene altrui. Era stata assessore al Bilancio per il comune e ricopriva la carica di assessore comunale. In passato aveva lavorato anche nell’amministrazione di una ditta di prodotti agricoli.

In lutto anche la comunità di Sedegliano, dove la donna è nata e cresciuta.

Aveva scoperto di avere un male incurabile circa due settimane fa. I medici hanno fatto il possibile per aiutarla, ma Cinzia sapeva bene cosa l’aspettava. Si è aggravata ed è stata ricoverata in ospedale, dove il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia. Persone che si stringono al dolore del marito Stefano e delle sue due bambine, costrette a salutare per sempre la loro mamma.