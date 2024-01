Si è spento all'età di 74 anni Franco Tozzi, musicista di successo dagli anni sessanta in poi e fratello del noto Umberto

La musica italiana è sconvolta per la scomparsa di un artista molto noto, fratello tra l’altro di uno dei più grandi cantanti degli ultimi decenni. Si tratta di Franco Tozzi, fratello maggiore di Umberto Tozzi. Toccante il messaggio che il cantautore ha pubblicato sui social per ringraziare tutti della vicinanza ricevuta in questi giorni difficili.

A pochissimi giorni dall’inizio dell’edizione del Festival di Sanremo numero 74, è arrivata la notizia della triste scomparsa di un artista che ha partecipato diverse volte alla kermesse canora più importante del paese.

Si tratta di Franco Tozzi, che sul palco dell’Ariston salì per due volte, nelle edizioni del 1965 e dell’anno successivo.

Nato a Rodi Garganico, si trasferì in Piemonte con la sua famiglia da giovanissimo e iniziò a lavorare come operaio nello stabilimento della Lancia di Chivasso.

Lavoro che però lasciò poco dopo, per inseguire il suo sogno, quello di diventare cantante.

Il primo successo arrivò nel ’64 quando vinse il Festival di Castrocaro con il brano ‘Due case, due finestre’. L’anno successivo fece parte degli artisti in gara al Festival di Sanremo.

Sempre lo stesso anno partecipò anche a Un Disco per l’Estate, classificandosi al secondo posto dietro alla già grande Orietta Berti. In quell’occasione presentò la sua canzone ‘I tuoi occhi verdi‘, che gli fece vendere 800mila copie e che rimase negli anni a seguire il suo brano di maggiore successo.

In tutta la sua carriera ha pubblicato 4 album e firmato contratti con diverse etichette discografiche di successo.

Quando era sotto la Kansas, fondò il gruppo Franco Tozzi off sound, in cui alla batteria figurava suo fratello Umberto.

Il messaggio di Umberto Tozzi dopo la morte del fratello

Ad annunciare il decesso di Franco ci ha pensato come detto suo fratello, il grande Umberto Tozzi.

L’artista ha voluto soprattutto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi giorni di grande dolore per lui e per la sua famiglia.

Su Facebook ha postato un toccante messaggio, riportato poi anche su Instagram con l’aggiunta di una foto d’epoca che ritrae proprio il fratello Franco. Ecco le parole del cantante: