Alessia Pifferi, durante gli interrogatori, ha sempre dichiarato di non aver mai somministrato alla piccola Diana dei tranquillanti. Gli inquirenti hanno avuto dei sospetti subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita della bambina. Sospetti nati da due elementi importanti: una boccetta di En aperta trovata in cucina e il fatto che per 6 giorni, nonostante la sete, la fame e il caldo, nessun vicino ha sentito la minore piangere.

Dalle indagini, è emerso che la boccetta di En apparteneva ad un “amico” di Alessia Pifferi che spesso si fermava a dormire da lei e che in quell’unico bibern di latte che la donna aveva lasciato alla figlia Diana, non c’era presenza di alcun medicinale. Tuttavia l’autopsia ha rivelato piccole dosi del farmaco nel corpicino della bimba. Così piccole che fanno pensare ad un contatto o ad una somministrazione risalente a diversi giorni prima del decesso.

Una verità è però arrivata a smentire le dichiarazioni dell’imputata. Durante la trasmissione del programma televisivo Ore 14, in onda su Rai 2, sono emersi due audio WhatsApp che Alessia Pifferi aveva inviato ad un’amica e ad un uomo sei mesi prima della tragedia.

Il 22 gennaio 2022 aveva scritto ad un’amica:

Mentre scriveva ad un uomo con il quale aveva interrotto una relazione:

Tutta questa situazione io non riesco a capirla, c’è di mezzo la salute psicofisica della bambina. Questa bambina ti cerca, di giorno, di notte, non dorme neanche più. Mangia poco o niente. Allora se tu non vuoi sapere più definitivamente, neanche della bambina, dimmelo. Non è facile per nessuno. Almeno per me non è facile, anche perché vedo mia figlia che è straziata.