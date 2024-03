Un lutto improvviso che ha sconvolto una comunità intera: aveva solo 20 anni

Ennesimo dramma sulle strade italiane in cui, ancora una volta, perde la vita un ragazzo giovanissimo. La vittima si chiamava Denny Rabbia, era di Bagnolo Piemonte e aveva solo 20 anni. Ieri mattina si stava dirigendo a lavoro quando la sua auto e un’altra si sono scontrate frontalmente. Inutili per lui i tentativi di salvataggio messi in atto dal personale medico giunto prontamente sul posto. Si indaga sulla dinamica del sinistro.

La piccola comunità di Bagnolo Piemonte, comune di poco più di 5mila abitanti situato in provincia di Cuneo, in Piemonte, è profondamente scioccata per la morte improvvisa e inaspettata di un ragazzo del posto giovanissimo.

La vittima dell’ennesima tragedia stradale avvenuta in questi giorni in Italia si chiamava Denny Rabbia e aveva soltanto 20 anni. L’incidente che gli è costato la vita, stando a quanto emerso fino ad ora, si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri, mercoledì 13 marzo, sulla strada che collega Bagnolo a Cavour, nei pressi della frazione di San Grato.

Il ragazzo era diretto a lavoro. Dopo aver studiato meccanica era stato assunto come operaio in un’officina di Cavour e lavorava con passione e dedizione già da molto tempo. Era appassionato di ballo e di motori. Aveva una Fiat 500 d’epoca che amava che proprio ieri mattina stava guidando.

Durante il tragitto, per cause ancora in corso di accertamento, la sua auto si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta guidata da una 50enne, che proveniva in senso opposto. Non è chiaro quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta.

Le condizioni di Denny sono da subito apparse gravissime e per lui si è deciso di un trasporto immediato, a bordo di un elisoccorso, all’ospedale di Torino. I medici hanno tentato in ogni modo di salvare la vita al giovane, ma poco dopo il suo arrivo nel nosocomio il suo cuore ha cessato di battere. La donna che guidava l’altra auto è stata ricoverata e non sarebbe in pericolo di vita.

