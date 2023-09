Un sorpasso in un tratto di strada in cui non era consentito, così Eva Nicol Mazzetta è deceduta all'età di 14 anni

Si chiamava Eva Nicol Mazzetta la 14enne che purtroppo nella serata di domenica 17 settembre, ha perso la vita mentre era in sella al suo scooter. In queste ultime ore sono emersi nuovi straziante dettagli sul grave sinistro, che ha portato a conseguenze strazianti.

Gli agenti intervenuti sul posto si sono messi subito a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Purtroppo la ragazza ha perso la vita sulla strada che si trova davanti la sua abitazione.

Secondo le informazioni rese note in queste ore, il dramma della 14enne è avvenuto intorno alle 19.30 di domenica 17 settembre. Precisamente all’incrocio tra via Stelvio e via Grailè, nella zona di Madonna della Biorca, a Sondalo.

Eva era appena uscita dalla casa ed era in sella al suo scooter. Aveva appuntamento con i suoi amici, forse per mangiare insieme, ma non è mai arrivata a destinazione.

Purtroppo un ragazzo di 19 anni, che era alla guida della sua auto, l’ha travolta. Da ciò che è emerso l’automobilista stava facendo un sorpasso, in un tratto di strada in cui non era consentito.

Probabilmente per una distrazione, non ha visto la ragazza con il suo scooter e l’ha investita. Entrambi stavano andando nella stessa direzione di marcia, verso il comune di Sondalo.

Il decesso di Eva Nicol Mazzetta dopo il sinistro in scooter

I passanti si sono presto resi conto che la situazione per la 14enne era molto grave. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che a loro volta sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Hanno cercato di rianimare Eva, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. La ragazza ha perso la vita praticamente sulla strada davanti la sua abitazione.

Il giovane alla guida dell’auto era sotto shock. Per questo i dottori hanno disposto per lui il trasporto all’ospedale Morelli di Sondrio, ma dopo gli accertamenti del caso, hanno disposto le sue dimissioni. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.