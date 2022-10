La bambina delle immagini chiama Emerie Servantes. Quando la vita decide di essere dura, nessuno può farci nulla.

Avere un figlio è una delle decisioni più importanti della vita ed essere un genitore lo è ancora di più, perché significa dover prendere decisioni incredibilmente difficili, che mai ti saresti aspettato. Ed è proprio quello che è successo alla mamma e al papà di Emerie Servantes.

Un giorno si sono ritrovati davanti alla straziante notizia che la loro bambina di due anni aveva dei problemi di salute. Nell’ultimo periodo aveva smesso di mangiare e rifiutava qualsiasi tipo di cibo, era diventata svogliata e trascorreva le giornate sul suo letto. Dopo la visita, i medici hanno scoperto che era anemica e hanno consigliato delle trasfusioni. Ma dopo altri esami, sono arrivati alla triste diagnosi.

La piccola Emerie era affetta da leucemia. Poco dopo, è stata costretta a sottoporsi a diversi trattamenti e sessioni di chemioterapia. Era ancora troppo piccola per comprendere ciò che stava accadendo. Piangeva e implorava la sua mamma di non lasciarla sola, aveva paura che quelle persone con il camice bianco, potessero farle del male.

La mamma e il papà erano divorziati, ma dopo quella notizia sono rimasti uniti e hanno lavorato insieme per il bene della piccola. Quando ha iniziato a perdere i capelli, entrambi si sono rasati a zero per farla sentire meno sola.

Alla fine, sono arrivati i miglioramenti. Tutto sarebbe tornato alla normalità, ma poi la vita ha deciso di essere di nuovo crudele.

Dopo due anni di terapie, il 27 marzo 2022, la sua mamma è morta in un grave sinistro stradale, investita da un uomo ubriaco.

La piccola ha iniziato a soffrire di ansia da separazione e ha iniziato a legarsi al suo papà. L’uomo si assicurava di essere sempre lì presente per la sua bambina e non poteva lavorare.

Così ha creato una pagina di raccolta fondi. Ha ricevuto un incredibile supporto dalla comunità e anche dal popolo del web. Nel suo appello, ha pregato le persone di continuare a sostenere la sua bambina, se un giorno gli fosse accaduto qualcosa. Sapeva di avere il cancro e non poteva credere al fatto che anche lui l’avrebbe lasciata. Lo scorso 29 settembre è deceduto. Nell’arco di 5 mesi la piccola Emerie è rimasta senza la sua mamma e senza il suo papà.

Oggi al suo fianco c’è sua nonna, che ogni giorno la sostiene e non le lascia la mano mentre affronta le sue terapie. Tantissime persone hanno realizzato il desiderio del suo papà e continuano ad inviarle i soldi, per aiutarla ad affrontare la vita e a crescere felice.