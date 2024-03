Il trasferimento dal sud al Veneto, i sacrifici per crearsi un futuro insieme alla splendida famiglia e il sogno di aprire uno studio da estetista, poi un mal di pancia e la terribile diagnosi. Jessica Maria Spampinato aveva solo 32 anni e, in soli 10 mesi, è stata sconfitta da una malattia tremenda. Lascia il marito, due figli piccoli e una miriade di persone che le volevano bene nel dolore più profondo.

Credit: Facebook

È Il Gazzettino a riportare la notizia della morte e la storia di una vita troppo breve, quella della 32enne Jessica Maria Spampinato, di origini siciliane ma veneta d’adozione, che nei giorni scorsi si è dovuta arrendere ad una malattia che l’ha portata inesorabilmente via in soli 10 mesi.

Credit: Facebook

La tragica diagnosi, come racconta la zia della giovane donna e mamma, è arrivata nel maggio dello scorso anno. Jessica si è recata in ospedale per un forte mal di pancia, ma quello che ha scoperto dopo gli esami è stato di avere un grave tumore.

Credit: Facebook

Ha iniziato le cure, accerchiata dall’affetto dei suoi cari e spinta dalla voglia di vivere di realizzare il suo sogno, quello di aprire uno studio da estetista tutto suo. Purtroppo le terapie non hanno funzionato e in pochi mesi la situazione è precipitata. Lei non si è mai arresa, tanto che dal trevigiano si è spostata anche a Milano e a Roma per ascoltare diverse opinioni mediche, che però le hanno dato sempre la stessa risposta: non c’era più nulla da fare.

Jessica ha lasciato nel dolore più profondo l’amato marito Enrico e i loro due bambini, Ettore di 11 anni ed Ester di 7 anni, ma anche tante altri familiari e amici che l’amavano e la porteranno per sempre nel cuore. Come la sorella Desireé, che la saluta così sui social: