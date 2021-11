Dopo le immagini del funerale di Rossano Rubicondi a New York, anche a Milano è stata celebrata una messa per un ultimo saluto all’attore italiano ed ex naufrago del L’Isola dei Famosi.

La funzione si è svolta lo scorso 6 novembre nel santuario arcivescovile di San Giuseppe a Milano. Negli ultimi anni, il noto volto televisivo aveva deciso di andare a vivere a New York e di lasciare l’Italia. Ma l’agenzia che lo seguiva, la Star Managment di Paolo Chiparo, ha voluto organizzare un saluto anche nel suo paese di nascita.

I funerali a New York sono stati organizzati dall’ex moglie Ivana Trump, che è apparsa devastata e in prima fila e si sono svolti lo scorso 5 ottobre.

Presenti soltanto gli amici, davanti ad una foto gigante di Rossano Rubicondi, all’intero della chiesa di Milano. Dolore e tristezza sui volti e un ultimo addio.

Rossano Rubicondi si stava curando

Uno dei suoi più cari amici, il giornalista Roberto Alessi ha spiegato che non è vero quanto diffuso dai media dopo la morte di Rossano. Non è vero che aveva deciso di curarsi con la medicina alternativa e di rifiutare le cure. Rubicondi si stata sottoponendo alle chemio e alle operazioni chirurgiche per combattere il suo tumore al fegato. Era stanco, come aveva detto in un messaggio audio ad un altro suo amico, 9 giorni prima di morire, ma si stava curando.

In pochi erano a conoscenza della sua malattia. I suoi genitori erano all’oscuro delle sue condizioni di salute e hanno scoperto della sua morte, dopo la chiamata di un giornalista. I rapporti con Rossano Rubicondi non erano più gli stessi negli ultimi anni.

L’attore, il giorno della sua morte, era a casa da solo. È caduto a terra, a causa di un aneurisma polmonare ed ha battuto la testa. Aveva espresso il desiderio di essere cremato e le ceneri verranno divise tra la famiglia e la sua ex moglie Ivana Trump.