Una nuova iniziativa in sostegno della famiglia della piccola Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa. Da sempre la sua mamma Piera Maggio e il suo papà Pietro Pulizzi lottano per ritrovare la loro amata figlia, nonostante le tante delusioni che hanno dovuto affrontare.

Durante l’ultima puntata di Ore 14:00, il conduttore Milo Infante ha voluto chiedere ai suoi spettatori di fare un piccolo gesto in sostegno della famiglia e contribuire alla ricerca di Denise.

Un Iban che sui social è stato tanto richiesto dagli italiani, che ormai considerano la piccola come la propria figlia.

Cari amici, è arrivato il momento di fare qualcosa per Denise. In questi anni la famiglia è rimasta da sola a sostenere tutte le spese necessarie per trovare la bambina, Grazie a Piera Maggio, Piero Pulizzi, all’avvocato Giacomo Frazzitta e a tutti i volontari che hanno lavorato, molto è stato fatto. E non siamo mai stati così vicini ad un punto di svolta. Adesso però dobbiamo noi tutti mettere mani al portafoglio e non importa se con un euro o con una cifra che deciderete. Dobbiamo tutti aiutare a riportare a casa la loro bambina.