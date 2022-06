Era lo scorso 20 maggio, quando Ugo Beltrammi e Silvia Ruscelli sono morti in un tragico incidente in moto. Una mamma e un papà che avevano organizzato una gita con i loro amici, per andare a sentire il concerto del loro cantante preferito: Vasco Rossi.

Purtroppo, quella che avrebbe dovuto essere una giornata di divertimento, si è trasformata in una tragedia indimenticabile. I due hanno perso il controllo del mezzo a due ruote e si sono scontrati contro un camion. Si erano fermati per la notte a Dro e avevano deciso di ripartire per recarsi al concerto. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare le loro vite.

Dopo la notizia, che in breve tempo si è diffusa sul web, anche il famosissimo cantante ha voluto esprimere la sua vicinanza. Queste le parole di Vasco Rossi pubblicate sulla sua pagina fan ufficiale:

Ho saputo che per due miei fan quella che doveva essere una festa si è trasformata in una tragedia fatale. Alla famiglia di Silvia e Ugo faccio le mie più sincere condoglianze.

Il gesto per le figlie di Ugo Beltrammi e Silvia Ruscelli

Ugo Beltrammi e Silvia Ruscelli hanno lasciato tre figlie di 8, 13 e 17 anni. Ed è proprio per loro che i colleghi della loro mamma hanno deciso di fare un gesto speciale. Hanno organizzato una raccolta fondi, per garantire loro il futuro che meritano. Sono già stati raccolti 146 mila euro.

Silvia lavorava come oncologa in Romagna e ha sempre dato tutta se stessa per i suoi pazienti. Per questo, i suoi amici hanno voluto trovare un modo per ringraziarla e per prendersi cura delle sue bambine. Nella raccolta fondi online si legge: