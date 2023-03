Drammatico incidente nella notte a Mazara Del Vallo: un uomo di 30 anni è morto sul colpo e una donna incinta è in condizioni gravissime

È di queste ore la notizia di un drammatico incidente stradale, che si è verificato nella tarda notte scorsa a Mazara Del Vallo, in provincia di Trapani, in Sicilia. Una automobile con a bordo quattro persone, nel tentativo di fuggire a un posto di blocco della Polizia Stradale, si è schiantata contro un muro di cemento e si è ribaltata. Un uomo di 30 anni ha perso la vita sul colpo, gli altri tre passeggeri sono rimasti gravemente feriti.

Continua a scorrere la scia di sangue sulle strade italiane, causata dal numero sempre più crescente degli incidenti. Nella notte appena trascorsa l’ennesimo, nel quale ha perso la vita un uomo di soli 30 anni.

La tragedia si è verificata a Mazara De Vallo, in provincia di Trapani, in Sicilia. A notte inoltrata, una Peugeot 407 di colore grigio, con a bordo 4 persone, ha evaso un posto di blocco della Polizia Stradale ed ha iniziato la sua fuga.

Nel tentativo di dileguarsi, data l’alta velocità e l’asfalto bagnato per via della pioggia, la vettura ha perso aderenza con l’asfalto ed è finita per schiantarsi contro il muro cinta di cemento armato di una abitazione privata. Dopo l’impatto lo stesso veicolo si è ribaltato.

Il posto di blocco era posizionato su via Salemi, strada che la vettura stava percorrendo ad altissima velocità. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via della Pace, vicolo che porta verso il cimitero cittadino.

Per un uomo di 30 anni non c’è stato nulla da fare

I primi a soccorrere i quattro passeggeri dell’automobile sono stati gli agenti di Polizia, che fino a poco prima erano fermi al posto di blocco.

La gravità della situazione è stata subito chiara e sul posto, per estrarre le quattro persone dall’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Un uomo di 30 anni, probabilmente colui che era alla guida, è deceduto sul colpo. Troppo gravi i traumi riportati nello scontro.

Gli altri tre, tutti in gravi condizioni, sono stati trasportati nei vicini ospedali. Tra loro anche una donna, l’unica a bordo dell’automobile, che oltre tutto è risultata essere incinta. Seguiranno aggiornamenti su questa tragica vicenda.