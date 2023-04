Dramma a Oderzo, in provincia di Treviso. Un uomo di 53 anni ha accoltellato il suo legale, una donna di 50 anni, dopo una discussione avvenuta all’interno dello studio.

Un negoziante, testimone della scena, ha subito lanciato l’allarme alle autorità e ai soccorritori del 118. L’avvocatessa è stata ferita con l’arma da taglio alle braccia e alla mano. Fortunatamente, nonostante abbia perso molto sangue, è stata soccorsa in tempo.

Al momento, secondo le prime notizie diffuse, non sarebbe in pericolo di vita. Si troverebbe ricoverata in ospedale, con una prognosi di 30 giorni.

Gli agenti, poco dopo i fatti, hanno cercato di rintracciare l’autore del gesto, ma hanno fatto una tragica scoperta. L’uomo di 53 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione di famiglia. Si parla di un gesto estremo.

Tuttavia non sono ancora chiare le modalità, così come non sono chiare le motivazioni che hanno scatenato la lite tra il cliente e il suo legale.

Il legale seguiva da tempo una causa civilistica dell’uomo di 53 anni

La donna seguiva una causa civilistica dell’uomo da tempo. Gli agenti stanno indagando per cercare di capire cosa sia davvero accaduto all’interno di quello studio legale. L’arma da taglio usata per commettere il tentato delitto non è stata ancora rinvenuta.

Dopo l’aggressione, l’avvocatessa è fuggita dal suo studio legale ed ha cercato riparo all’interno di un’edicola. È stato proprio il negoziante a lanciare l’allarme.

L’ho soccorsa, l’ha fatta sedere sui gradini ed ho chiamato aiuto. Aveva una mano che sanguinava tanto. Poi lei mi ha chiesto di guardare se avesse altre ferite ma non ne ho viste. Aveva tanta paura. Mi ha spiegato che era stata accoltellata. Era sotto choc, stava per svenire. Ho avuto paura anche io. Era molto agitata. I Carabinieri hanno fatto i vari rilievi e mi hanno chiesto cosa ho visto, ma io non ho visto il cliente scappare.

La vicenda ha scosso l’intera comunità di Oderzo.