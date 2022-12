Un’altra tragedia di Natale ha scosso l’Italia e in particolare il piccolo comune di Manduria, in provincia di Taranto. Un uomo tedesco anziano, da tempo residente in Puglia, è stato rinvenuto, il 25 dicembre, senza vita all’interno della propria abitazione. Il decesso, conferma il medico legale, risalirebbe ad almeno un mese prima.

Un Natale triste e drammatico per via di tragedie avvenute in diverse parti d’Italia e in differenti circostanze.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali, se ne menzionano due in particolare. Uno avvenuto nella giornata di Santo Stefano a Villaricca (Napoli) e l’altro a Castelfranco Veneto, in provincia di Padova.

Nel prima a perdere la vita è toccato a Ciro Calcagno. L’uomo, un poliziotto napoletano di 34 anni, ha perso la vita nello schianto frontale tra la sua auto e un’altra che proveniva in senso opposto.

L’altro è costato la vita a Nicolò Piva, un ragazzo di soli 26 anni, uscito fuori strada con il suo furgone e precipitato in una scarpata. 90 minuti prima del suo incidente, un’altra auto era uscita fuori strada nello stesso punto, disarcionando lo stesso guard rail che avrebbe potuto salvare lui.

Un altro episodio spiacevolissimo, di circostanze completamente differenti, è avvenuto invece a Manduria, in provincia di Taranto, e riguarda un uomo tedesco di circa 70 anni.

I Carabinieri della stazione locale lo hanno rinvenuto privo di vita, e in evidente stato di decomposizione, all’interno della sua abitazione del piccolo comune pugliese.

Uomo tedesco morto in solitudine

A lanciare l’allarme e ad accorgersi che qualcosa non andasse, i parenti dell’anziano, residenti in Germania, che stavano cercando di mettersi in contatto con lui per dargli gli auguri di Natale.

Non riuscendo a sentirlo, hanno allertato i vicini di casa a Manduria che poi a loro volta, non avendo alcuna risposta al citofono e al telefono, hanno contattato le forze dell’ordine.

Stando a quanto riportato da alcuni media locali, sembrerebbe che il pensionato, nato in Germania, avesse deciso di vivere la sua vecchiaia in Italia, in una casa di proprietà, dove viveva ormai da diversi anni.

La procura ha disposto un esame autoptico sul suo corpo. Autopsia che non ha rilevato alcun segno di violenza. L’ipotesi più accreditata, quindi, è quella di un malore improvviso.