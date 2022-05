Doveva passare una semplice vacanza con i suoi amici, ma invece per i genitori di Brittanee Dexel è diventata un vero e proprio incubo. Della 17enne si sono perso le tracce il 25 aprile del 2009 e la svolta è arrivata solo in queste ore, 13 anni dopo l’accaduto.

La mamma e il papà hanno sempre sperato di riuscire a riabbracciarla, ma le loro speranze sono ormai svanite nel nulla, dopo la scoperta dell’FBI.

Brittanee doveva fare una pausa dallo studio insieme ad alcuni amici. Infatti erano andati a Myrtle Beach, in Carolina del Sud. Dovevano passare il tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tuttavia, dal 25 aprile della ragazza si erano perso completamente le tracce. I suoi amici, non avendo più sue notizie, hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine e di conseguenza, le ricerche sono partite tempestivamente.

Per molti anni hanno seguito diverse piste, ma la svolta decisiva è arrivata solamente lo scorso 4 maggio. Grazie ad alcune indagini condotte dagli agenti dell’FBI. Un uomo già noto alle forze dell’ordine, chiamato Raymond Douglas Moody, di 62 anni è stato arrestato.

I poliziotti hanno ritrovato i resti della ragazza in una zona boscosa, che si trova a circa 50 km dal luogo in cui i suoi amici l’hanno vista per l’ultima volta. Il signore è accusato del suo omicidio e dell’occultamento del cadavere.

Le parole dei genitori dopo il ritrovamento di Brittanee Dexel

Gli agenti sono riusciti a risalire a lei, grazie ad un’impronta dentale e dall’esame del DNA. I genitori, in realtà, hanno sempre sperato in un lieto fine. Purtroppo in quest’occasione non è arrivato. Con il cuore a pezzi, hanno dichiarato:

Oggi è l’inizio di un nuovo capitolo. La ricerca di Brittanee è ora diventata la ricerca di giustizia per Brittanee.

Tanti amici, familiari, ma anche persone estranee alla famiglia, stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto ai familiari della ragazza. Sapere che le ricerche si sono concluse con un esito così straziante, per loro è terribile.