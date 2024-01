Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto diversi giorni fa in Messico. Ad avere la peggio purtroppo una giovane mamma di 26 anni, che ha perso una gamba dopo l’attacco di uno squalo, che alla fine non le ha lasciato scampo.

A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto. Per la donna non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso, vista la grande quantità di sangue che ha perso dopo l’amputazione della gamba.

Il video di questo episodio ha iniziato a circolare sui social ed in tanti si sono resi conto che la madre ha fatto il possibile per salvare la vita di sua figlia di 5 anni, prima di perdere la vita.

Si chiamava Maria Fernanda Martinez Jimenez. Quel giorno con la sua bimba si era recata nella zona balneare di Melache, nello stato di Jalisco, che si trova nella città del Messico.

Dopo essere entrate in acqua, stavano giocando in una zona che si trova a circa 25 metri dalla riva. Doveva essere per loro una giornata all’insegna del relax e del divertimento.

Quando all’improvviso, uno squalo le ha attaccate. La donna ha provato a fuggire, ma i suoi tentativi sono risultati essere vani. Questo perché le ha amputato una gamba.

Il decesso della mamma di 26 anni, dopo l’attacco dello squalo

La donna è riuscita a portare in salvo la sua piccola, portandola a riva, nonostante ciò che le era appena successo. Nel frattempo i presenti, hanno presto chiesto l’intervento dei sanitari.

Questi ultimi sono presto intervenuti sul posto, ma per Maria Fernanda non hanno potuto fare nulla se non constatare il suo decesso. Troppo grave per lei la ferita riportata dopo l’attacco.

Le autorità locali dopo il grave episodio, hanno presto provveduto a chiudere la zona balneare. Successivamente hanno scoperto che si trattava di uno squalo toro e che le ha attaccate, forse perché aveva trovato un gommone e quindi una zona buia, perfetta per partorire.