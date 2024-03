Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nei giorni scorsi nella provincia di Brescia. Una donna di 51 anni, chiamata Augusta Vanotti era scomparsa, ma nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, è arrivato il triste epilogo: hanno ritrovato il suo corpo ormai senza vita.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, anche per capire cosa le è successo e l’esatta causa dietro il suo decesso. Ci sono ancora molti punti da chiarire su questa vicenda, che ha portato ad una perdita davvero straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di giovedì 7 marzo. La donna era andata a trovare sua figlia ed una volta averla salutata, le avrebbe detto che sarebbe tornata a casa sua, che si trova a Cividate Camuno, in Val Camonica, nella provincia di Brescia. Si era trasferita qui da tempo, forse per il suo grande amore per le passeggiate nella natura.

Augusta però, quel giorno non ha mai fatto rientro nella sua abitazione. I familiari non avendo più sue notizie e dopo aver controllato a casa, si sono subito allarmati. Per questo motivo hanno scelto di denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine, che come da prassi, hanno iniziato le ricerche del caso.

Il ritrovamento del corpo di Augusta Vanotti e le indagini su cosa le è successo

CREDIT: ALBATROSFILM

Per giorni nessuno ha più avuto sue notizie ed erano molto preoccupati. Però è solo nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, che è arrivato il triste epilogo. Gli agenti avrebbero ritrovato il corpo della donna, ormai senza vita era sul greto del fiume Grigna, a Bienno, tra le rocce che si trovano molto vicine all’acqua.

Da quello che scrive il quotidiano locale, Brescia Today, il decesso della donna sarebbe avvenuto giorni prima. Inoltre, avrebbero anche trovato delle ecchimosi sul corpo, che sarebbero da ricondurre ad una caduta, ma saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete.

Gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda, hanno quindi deciso di disporre l’autopsia sul corpo della 51enne, anche per stabilire l’esatta causa che ha portato al suo decesso. L’ipotesi per ore, è che abbia avuto un malore improvviso, mentre camminava.