Tragedia in provincia di Benevento, Antonio D'Amelio muore nella notte a soli 15 anni: poche ore prima si era recato in ospedale

La triste vicenda è accaduta in provincia di Benevento, precisamente a Montesarchio. Antonio D’Amelio ha perso la vita a soli 15 anni, dopo che era stato rimandato a casa dall’ospedale.

È accaduto ieri, 5 dicembre. Il giorno precedente, Antonio D’Amelio si era recato al pronto soccorso, a seguito di un dolore forte e persistente. Dopo la visita dei medici, il 15enne era stato rimandato a casa. Nella notte, è stato colpito da un malore e purtroppo è deceduto.

I familiari hanno allertato gli operatori sanitari del 118, che in poco tempo hanno raggiunto l’abitazione. Purtroppo non sono riusciti a fare nulla per salvare la vita di Antonio. Era già troppo tardi, il suo cuore non ha ripreso a battere nonostante i disperati tentativi.

I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Antonio D’Amelio

La notizia ha sconvolto l’intera comunità, gli amici, i familiari e i compagni di scuola. Il 15enne frequentava il terzo anno del Liceo Musicale dell’Istituto Superiore Lombardi. Un commovente post è stato pubblicato sulla pagina Facebook della scuola:

La Dirigente, tutti i Docenti, il personale Ata con la Direttrice Amministrativa, il consiglio di classe della 3° Liceo Musicale e della quinta (classe della sorella di Antonio) con i compagni di classe e tutto l’istituto, addolorati e attoniti, abbracciano ANTONIO D’AMELIO in questo suo ultimo viaggio che lo sottrae alla vista ma non ai cuori e giammai al ricordo profondo e affettuoso di chi con lui ha percorso questo tratto – troppo breve – di vita terrena.

Un secondo messaggio è arrivato dal Comune di Montesarchio: