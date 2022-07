Sono partire in vacanza per il Guatemala, ma sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale insieme al nonno: morte tre sorelle

Tre sorelle sono morte durante una vacanza in Guatemala, insieme al loro nonno. L’appello della loro mamma, che mai si sarebbe aspettata di vivere un dramma simile, ha fatto il giro del mondo.

Un camion ha travolto il minivan su cui viaggiavano le tre sorelle e il nonno. Purtroppo sono morti sul colpo e nessuno ha potuto fare nulla per salvare il signore e le tre giovani. Si chiamavo Natalie Vazquez, Katherine Reyes e Tiffany Garcia e vivevano nel sud della Carolina del Nord. L’uomo si chiamava invece Luis Vázquez.

Era il papà della loro mamma. Quest’ultima è ancora sconvolta da quanto accaduto, mai si sarebbe aspettata di dover dire addio alle sue tre amate figlie e al suo genitore, in un solo giorno. Quella per loro sarebbe dovuta essere una vacanza all’insegna del divertimento. Giorni pieni di ricordi che avrebbero custodito per tutta la vita insieme al nonno. Invece si è trasformata in una tragedia che nessuno dimenticherà mai.

La donna ha chiesto aiuto sul web e si è rivolta a tutto il mondo. Ha lanciato una raccolta fondi sul sito Gofundme, perché non aveva i soldi per riportare a casa le quattro salme e celebrare i loro funerali.

L’appello della mamma delle tre sorelle

Le mie figlie Natalie, Katherine, Tiffany e mio padre Luis Vázquez mi sono stati portate via in un incidente d’auto che ha coinvolto un semirimorchio. Sono veramente devastata e piango la perdita delle persone a me più vicine che sono state portate via così all’improvviso.

La mia figlia più piccola ha appena finito il liceo e stava andando all’università insieme alle altre sue sorelle ed entrambe avevano un futuro così promettente. Le mie figlie erano amate da tutti, trattavano tutti con rispetto come se fossero la propria famiglia. So che si trovano in un posto migliore e sono grata di sapere che mio padre è con loro a vegliarle, proprio come ha vegliato su di me.

L’uomo alla guida del camion è stato arrestato, ma non sono state ancora rese note le sue condizioni al volante e la dinamica dell’incidente.

Grazie al grande cuore di tantissime persone, Maggie Vázquez, questo il nome della madre, è riuscita a raccogliere abbastanza soldi per portare a casa le sue figlie e sue padre e per dare loro l’ultimo saluto. Ha raggiunto la somma di 73.854 $.