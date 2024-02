Ogni giorno la moglie di Mario Conti esce e percorre i sentieri che lui amava tanto: "Temo che non vedremo più il suo sorriso"

Mario Conti è scomparso da 3 mesi nei boschi di Sodrio. L’alpinista 79enne è uscito di casa lo scorso 14 novembre per una passeggiata alle gole delle Cassandre e non è mai tornato a casa. Nonostante le ricerche, di lui non è mai stata trovata la minima traccia.

Volontari e soccorso alpino hanno battuto l’intera zona, ma alla fine sono stati costretti a sospendere le ricerche. Ma gli amici e i familiari non si sono mai arresi, hanno continuato a cercare Mario Conti giorno dopo giorno. Anche grazie all’aiuto e al supporto dell’associazione alpinistica Ragni di Lecco. La moglie Serena Fait non riesce a rassegnarsi e ogni giorno spera e prega di trovare il marito ancora in vita e di riportarlo a casa tra le sue braccia. Ogni giorno la donna va nei boschi a cercarlo, percorre i sentieri che il marito era solito frequentare e chiama il suo nome. Il suo racconto al Corriere della Sera ha commosso l’intera Italia:

Cerco tracce, segni del suo passaggio, qualsiasi indizio che possa aiutarmi a ritrovarlo. Ma è come se fosse stato inghiottito dalle montagne che amava tanto. Non riesco a capire cosa possa essere accaduto, recentemente soffriva di vuoti di memoria. Temo che non rivedremo più il suo sorriso.

Cosa è successo a Mario Conti?

Cosa è successo a Mario Conti? Era un’alpinista esperto e conosceva bene le sue amate montagne. Eppure quel giorno è uscito per una passeggiata e nessuno ha più avuto sue notizie. Cosa è accaduto al 79enne? Perché nessuno riesce a trovarlo?

La moglie non riesce a farsene una ragione, vuole sapere la verità e non ha intenzione di arrendersi. Ogni giorno esce a cercarlo e ogni sera si addormenta con il cuore a pezzi. Anche tutti gli amici di Mario continuano a tenere acceso il barlume della speranza e si sono stretti all’affetto della moglie, continuando a credere che prima o poi l’uomo tornerà da lei.