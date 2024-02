Valentina Gaggioli aveva solamente 27 anni e nella giornata del 16 febbraio, purtroppo ha perso la vita, solo poche ore dopo il grave incidente stradale in cui è rimasta coinvolta. Gli agenti al momento stanno lavorando per capire cosa è successo e la dinamica.

Il dramma è avvenuto sull’isola di Gran Canarie e la famiglia, per riuscire a riportare la salma in Italia ha avvito tutte le pratiche per l’iter burocratico. Tuttavia, non si esclude la possibilità, che visto ciò che è successo, gli agenti decidano di fare ulteriori accertamenti.

Valentina era originaria della provincia di Cuneo, nel comune di Caraglio. Diverso tempo fa, insieme a sua madre hanno deciso di trasferirsi in quest’isola e vivevano nella cittadina di Agüimes. Avevano trovato lavoro e tutto per loro stava procedendo normalmente. Sembravano essere davvero felici.

Il dramma però è avvenuto nella serata di giovedì 15 febbraio. Valentina era uscita con delle amiche e proprio mentre si trovava vicino al parco zoologico, Crocodile Park, hanno avuto un grave sinistro. Si sono scontrati frontalmente contro un piccolo furgone, che ha ridotto il loro veicolo in un cumulo di lamiere.

Il decesso di Valentina Gaggioli dopo il grave incidente stradale

I passanti hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari. La ragazza però, a causa del violento impatto, è rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo. Per questo motivo sono intervenuti anche dieci Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarla.

Quando i sanitari hanno preso in carico Valentina, era già in condizioni disperate. Era in arresto cardio circolatorio. Per questo l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Gran Canarie. Tuttavia, è proprio qui, che il giorno successivo, la giovane ha perso la vita. Non ce l’ha fatta a sopravvivere ai traumi riportati.

La famiglia al momento ha avviato tutte le pratiche dell’iter burocratico, per riuscire a riportarla in Italia la salma. Non si esclude però la possibilità che gli agenti possano disporre ulteriori accertamenti. In queste ore in tanti stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio sui social per ricordare la ragazza scomparsa.