Valeria Sepe, morta a soli 38 anni la notte di Ferragosto: lascia 3 figli e un marito

Un altro triste episodio accaduto nella notte di Ferragosto, nel comune di Aprilia. Valeria Sepe ha perso la vita a soli 38 anni, in un grave sinistro stradale.

Erano circa le 2:30 di notte, Valeria Sepe si era recata ad Aprilia per stare con la sua famiglia, era una militare dell’esercito italiano. Avrebbe dovuto trascorrere quei giorni in ferie, circondata dall’amore dei suoi cari. Tuttavia, quella notte non verrà mai più dimenticata.

Valeria era alla guida della sua auto, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un albero che costeggia la carreggiata. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, il sinistro stradale si è verificato su via Aldo Moro e l’impatto non ha lasciato scampo alla 38enne.

Gli operatori sanitari hanno raggiunto il posto in breve tempo e l’hanno trasportata in codice rosso alla clinica più vicina. Nonostante il tempestivo intervento dei medici del pronto soccorso, poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, Valeria Sepe si è spenta per sempre. I traumi riportati erano troppo gravi.

Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo di indagine, lo scopo è quello di capire cosa abbia portato Valeria Sepe a perdere il controllo del mezzo e a schiantarsi contro un albero. Si sospetta possa essere stata colpita da un malore improvviso, ma sarà soltanto l’autopsia a confermare l’ipotesi degli inquirenti.

Il funerale di Valeria Sepe

Il funerale è stato celebrato ieri, alle 10:30 nella Chiesa San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti. Un commovente picchetto dei militari dell’Esercito e delle altre forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza). La comunità si è riunita in Piazza Roma per porgerle l’ultimo saluto. Valeria Sepe era mamma di tre figli, lascia nel dolore anche il suo amato marito.

Numerosi anche i messaggi pubblicati sul web nelle ultime ore, parole strazianti scritte da amici e parenti, che hanno scelto di salutarla sui social network.