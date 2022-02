Valerio Brandimarte è morto in un grave incidente stradale, mentre era in compagnia della sua fidanzata: la famiglia lancia un appello

Il tragico incidente è accaduto in provincia di Roma. Un ragazzo di soli 25 anni di nome Valerio Brandimarte ha perso inaspettatamente la vita. La sua famiglia ora ha lanciato un disperato appello, per cercare dei testimoni che possano raccontare ciò che è davvero accaduto quella notte.

Sembrerebbe che quella del giovane non fosse l’unica vettura coinvolta nell’incidente stradale. Valerio Brandimarte si trovava alla guida della sua vettura, in compagnia della sua fidanzata, lungo via Nettunense, nel comune Albano Laziale. Mercedes Classe A. I due stavano tornando a casa. Il violento impatto per il 25enne è stato fatale.

La sua fidanzata, ricoverata in ospedale dopo la tragedia, ha raccontato che si sono schiantati frontalmente con Mercedes Classe A. Gli inquirenti stanno indagando e cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

La famiglia di Valerio ha lanciato un appello a chiunque quella notte, tra il 4 e il 5 febbraio, possa aver visto la scena e possa raccontare come siano andate davvero le cose.

Il giovane era originario di Velletri, ma viveva a Fontana di Papa. Oggi il signor Marco, papà della vittima, la mamma Anna e la sorella Sara, cercano la verità. Si sono rivolti ai consulenti dello Studio3A perché vogliono fare luce sulla morte del ragazzo.

Tutto ciò che chiedono, è di scoprire la verità e sapere come sia andata davvero la dinamica dei fatti, che ha portato alla perdita del loro caro.

Cerchiamo testimoni dell’incidente, chi ha visto qualcosa ci aiuti.

L’ultimo addio a Valerio verrà celebrato giovedì 24 febbraio nella chiesa di Fontana di Papa (Nome Santissimo della Beata Vergine). Dopo l’esame autoptico, la salma è stata riconsegnata alla famiglia.

Il 25enne era molto conosciuto ed amato. L’intera comunità si è stretta al dolore della sua famiglia, colpita da una perdita straziante ed inaspettata. In tanti parteciperanno all’ultimo saluto per Valerio Brandimarte.