Si è conclusa con il peggiore degli epiloghi la vicenda del piccolo Valerio, un bimbo di soli 12 anni che venerdì scorso, mentre era in sella sulla sua bicicletta a San Nicola La Strada, è stato investito da un’auto. Ricoverato dopo l’impatto in gravissime condizioni, si è spento nella giornata di lunedì.

Continua inesorabilmente a crescere il numero delle persone che perdono la vita a seguito di gravi incidenti stradali in Italia. Soprattutto nell’ultimo periodo, con il ritorno del bel tempo, aumentano le vittime di sinistri in bicicletta, moto o scooter.

Uno particolarmente grave si è verificato venerdì pomeriggio in provincia di Caserta, per la precisione a San Nicola La Strada.

Il piccolo Valerio, un bimbo di soli 12 anni, era in sella alla sua bici e stava pedalando su Via Leonardo, la via che collega San Nicola a Caserta.

All’improvviso e per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon è transitata a velocità piuttosto sostenuta e lo ha travolto in pieno.

Il piccolo ha prima battuto violentemente la testa contro il parabrezza, per poi cadere rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 e i Carabinieri. I primi hanno provveduto al minore, i militari invece hanno effettuato tutti i rilievi del caso e fermato il conducente della vettura, un 19enne del posto che dopo l’incidente era sotto shock.

Per il piccolo Valerio non c’è stato nulla da fare

I medici e gli operatori sanitari hanno subito trasportato il ragazzino in ospedale, ma fin dall’inizio le sue condizioni sono apparse drammatiche.

Per giorni si è tentato di fare il possibile per salvare la giovane vita di Valerio, ma lunedì ogni speranza è andata distrutta.

Forte dolore e shock in tutta la comunità di San Nicola, ma anche a Caserta. Sulla pagina Facebook della provincia campana, si legge: