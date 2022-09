Un episodio molto triste e apparentemente inspiegabile ha sconvolto la vita di una famiglia. Valerio Troisio, un ragazzo pugliese di soli 26 anni, si è spento nella serata di mercoledì, mentre era in casa con la sua futura moglie e con la sua bambina piccola di appena un anno. Il giovane verrà sepolto con il vestito da sposo che aveva ritirato qualche giorno prima.

Un malessere improvviso, inspiegabile, che ha reso vano ogni tentativo di salvataggio effettuato dal padre prima e dai soccorritori medici poi.

Valerio aveva solo 26 anni ed una vita intera davanti. Mercoledì aveva giocato a calcetto con gli amici, poi era tornato a casa per cenare insieme alla compagna Debora e alla figlia Amelie, di appena un anno.

Dopo cena si è sdraiato sul divano per rilassarsi e proprio allora è iniziato il peggio. Un malessere improvviso che ha costretto la sua compagna ad avvertire il suocero, papà di Valerio e i soccorritori del 118.

Il padre del ragazzo, guidato telefonicamente dai medici, ha iniziato le classiche manovre di rianimazione.

Manovre proseguite anche dagli infermieri e dai dottori stessi arrivati sul posto a bordo di auto mediche ed ambulanze.

Purtroppo, nonostante i numerosi sforzi, per il 26enne non c’è stato nulla da fare. Il suo decesso è stato dichiarato prima di iniziare il trasporto in ospedale.

Valerio Troisi doveva sposarsi a breve

Sono due le comunità completamente affrante dal decesso di un ragazzo così giovane e ben voluto e apprezzato da tutti. Quella di Collepasso, in provincia di Lecce, dove il ragazzo viveva. E quella di Taurisano, dove Valerio Troisio era nato e cresciuto.

La drammaticità dell’evento aumenta se si pensa che a breve, Valerio e Debora avrebbero dovuto coronare il loro grande amore convolando a nozze.

Soltanto pochi giorni fa il 26enne aveva ritirato il vestito da sposo, che avrebbe dovuto indossare nel giorno più bello della sua vita e che invece lo vestirà in quello del funerale.

Decine i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia di Valerio. Messaggi di vicinanza soprattutto per la piccola Amelie, la sua adorata bimba che ora dovrà crescere senza il suo papà.