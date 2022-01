Vanessa Bruno, influencer italo-brasiliana di 23 anni, è stata trovata senza vita sul divano di un’abitazione di Vicenza.

La vicenda è accaduta lo scorso 8 gennaio, ma è trapelata soltanto ora attraverso i canali social della giovane, dove era seguita da numerosi follower.

Secondo le prime notizie riportate dal giornale locale, sembrerebbe che Vanessa si fosse presentata a casa di un conoscente, insieme ad un amico, per chiedere ospitalità.

Si sarebbe poi addormentata sul divano dell’abitazione e non si sarebbe più svegliata. Ad accorgersi di ciò che è accaduto, sarebbe stato lo stesso proprietario dell’appartamento, che ha lanciato l’allarme al 118.

I medici, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare l’influencer, se non dichiarare il suo decesso.

La vicenda è ancora avvolta nel mistero. Sono molti i dubbi degli inquirenti. Sul corpo di Vanessa Bruno non c’erano segni di violenza.

Il pubblico ministero Alessandro Block ha incaricato il medico legale di procedere con l’autopsia. Saranno soltanto i risultati dell’esame a dare delle risposte sulla causa del decesso. Nell’abitazione non sono state trovate nemmeno tracce di sostanze stupefacenti.

Vanessa Bruno e il racconto del padrone di casa

Il racconto dell’uomo, che ha ospitato la 23enne, non è ancora chiaro. Ha raccontato di essersi accorto che il corpo della giovane era freddo e di aver chiesto ad un amico di allertare il 118 la stessa notte. Ma l’ambulanza è arrivata all’abitazione intorno alle 18:00 e non durante la notte. L’uomo ha quindi lanciato l’allarme diverse ore dopo il decesso?

Ha spiegato che quella era la seconda volta che vedeva l’influencer. Si è presentata alla sua porta con suo amico, le cui generalità non sono state rese note. Dopo una pizza da asporto, che hanno mangiato insieme, si sarebbe addormentata sul divano. Lui, invece, sarebbe poi uscito per andare a mangiare un kebab. Soltanto al suo rientro, si sarebbe reso conto della tragedia.

Gli inquirenti non hanno fornito alcuna informazione sulle indagini e il tutto è ancora avvolto nel mistero. Bisognerà attendere l’esame autoptico, che sarà fondamentale per far luce sulla causa del decesso di Vanessa Bruno.