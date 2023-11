Si trovava nella sua casa, quando è stata colpita da un malore improvviso. Vanessa Mancini è morta all’età di 41 anni.

Sono stati i suoi genitori a trovarla nel bagno della sua abitazione e lanciare subito l’allarme ai soccorsi. È accaduto lo scorso 6 novembre. Tuttavia, i medici non sono riusciti a fare nulla per salvare l’influencer brasiliana. Vanessa Mancini si è spenta a soli 41 anni.

Non è chiaro cosa sia accaduto, le prime indiscrezioni emerse parlano di una recente visita da un cardiologo per un trattamento. Era stata proprio lei a raccontarlo sul suo profilo Instagram, dove era seguita da un elevato numero di seguaci, per via del suo stile di vita sfarzoso e per la sua grandissima passione per la moda. Vanessa Mancini è scomparsa in modo improvviso ed inaspettato pochi giorni dopo il decesso di un’altra seguita influencer brasiliana, Luana Andrade. Quest’ultima ha perso la vita durante un intervento di liposuzione alle ginocchia. È accaduto qualcosa che i medici non si aspettavano, la 29enne è stata colpita da quattro arresti cardiaci e alla fine è deceduta a causa di una trombosi. Era un’amica di Neymar, il famoso calciatore brasiliano.

L’ultimo post di Vanessa Mancini

Tra gli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram, Vanessa Mancini si è mostrata in compagnia di un cardiologo. Ha voluto presentarlo ai suoi seguaci e soprattutto consigliarlo per la sua bravura. Non è chiaro se si sia sottoposta a quella visita per problemi collegati al suo improvviso ed inaspettato decesso. Le notizie diffuse sono ancora poche. L’unica cosa certa, è che l’influencer è stata trovata priva di sensi in bagno dai suoi genitori e che, all’arrivo dei paramedici, era già troppo tardi.

Amava condividere la sua vita sui social, in particolare su Instagram, dove era seguita da più di 31 mila persone. Vanessa Mancini era fiera di mostrare il suo amore per la moda e i suoi outfit giornalieri, sempre bellissimi ed eleganti.